Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika aşı açıklaması: En büyük korkum yasak gelmesi
Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Avrupa Birliği (AB) aşı yasağı getirebilir. Çin aşısı Sinovac'ta üretim sıkıntısı nedeniyle aksama olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı ile ilgili de "AB her an yasak getirebilir. Yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz" dedi.
HaberTürk'e aşı ile ilgili gelişmeleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısı Sinovac'ta yaşanan aksamanın nedenini açıklayarak, Çin hükümetinin aşı firmalarına sınırlama getirdiğini söyledi.
Koca, "Sadece biz değil, kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katılmasak biz de aşıyı bulamazdık" ifadelerini kullandı.
Koca, Biontech’ten 18 milyon aşının daha geleceğini açıklayarak, haziran ayına kadar 40 yaş üstü 32 milyon kişinin de aşılanacağını söyledi.
'AB HER AN YASAK GETİREBİLİR'
Bakan Koca, aşı ile kaygısını da şu sözlerle aktardı:
"Avrupa Birliği (AB) her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. En büyük korkum bu, aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi."
Bakan Koca, "Türkiye’ye gelen 1,5 milyon doz BioNTech aşısı nerede?" diye soranlara, ilk partinin Ankara’da dağıtım merkezine 12 Mart'ta ulaştığını söyleyerek belgesini gösterdi.
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