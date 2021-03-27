Son dakika... Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 tarihli korona tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı'nın son dakika açıkladığı 27 Mart 2021 tarihli korona tablosuna göre son 24 saatte 30 bin 21 vaka tespit edildi. Açıklanan güncel Covid-19 tablosuna göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 151 kişi artarak 30 bin 923'e yükseldi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- Çarpıcı anket: İşte yurttaşın tercihi
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- 4 kentte milletvekili sayısı değişti!
- Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı
- Reisbank hayırlı günler diler!