Son dakika... Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 tarihli korona tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı'nın son dakika açıkladığı 27 Mart 2021 tarihli korona tablosuna göre son 24 saatte 30 bin 21 vaka tespit edildi. Açıklanan güncel Covid-19 tablosuna göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 151 kişi artarak 30 bin 923'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2021 Cumartesi, 19:08
Son dakika... Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 tarihli korona tablosunu paylaştı
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