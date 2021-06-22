Son dakika: Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sınırını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) aşısında yeni yaş sınırının 25'e indiğini duyurdu.
Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı. Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
'AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ'
Yeni aşı tedariklerinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin'' ifadelerini kullandı.
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