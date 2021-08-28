Son dakika... Fahrettin Koca, vaka görünme oranı en çok artan 10 ili açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos arasında illere göre haftalık (100 bin kişide) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı. 244 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 47 milyon 528 bin 894 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 36 milyon 388 bin 775'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 8 milyon 268 bin 21'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 92 milyon 391 bin 3 oldu.
VAKA YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK İL RİZE
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli'' ifadelerini kullandı.
Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Bayburt
- Gümüşhane
- Kayseri
- Gaziantep
- Kilis
- Bolu
- Hakkâri
- Nevşehir
- Sinop
- Kars
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 538,10 olarak kayıtlara geçti.
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