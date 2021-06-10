Son dakika... Fatih'te otel yangını: Can pazarı yaşandı
FATİH'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı.
Fatih'te bulunan otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı.
Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.
Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu.
Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Özgür Özel'den çarpıcı Süleyman Soylu konuşması
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Ziraat'ın ilan oyunu