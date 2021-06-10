Son dakika... Fatih'te otel yangını: Can pazarı yaşandı

FATİH'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

(DHA)
10 Haziran 2021 Perşembe, 14:06
Son dakika... Fatih'te otel yangını: Can pazarı yaşandı
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Fatih'te bulunan otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı.

Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu.

Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. 


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