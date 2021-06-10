Son dakika... Fatih'te otel yangını: Can pazarı yaşandı

10 Haziran 2021 Perşembe, 14:06

Fatih'te bulunan otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı.

Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu.

Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.