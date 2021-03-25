Fenerbahçe'de Erol Bulut'un başını iç saha yenilgileri yaktı!

25 Mart 2021 Perşembe, 19:01

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Son haftalarda sarı-lacivertli kulüpte tartışılan bir isim olan Erol Bulut’un gidişinde özellikle iç saha yenilgilerinin etkili olduğu biliniyor. Geçen haftalarda istifa etmeyi kesinlikle düşünmediğini belirten Erol Bulut, "Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" demişti.

EROL BULUT KİMDİR?

31 Ocak 1975 doğumlu Erol Bulut, futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başladıktan sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veroia takımlarında forma giydi.

Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başladı ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçti.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyuruldu. Bulut’un görevine 25 Mart itibarıyla son verildi.

İÇ SAHADA YÜZÜ GÜLMEDİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe Bulut'la, Konyaspor, Malatyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de yenildi.

Fenerbahçe; Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı bu sezon galibiyete hasret kaldı. Rakiplerine karşı 4 maçta sadece 2 puan alabildi. Öte yandan Erol Bulut'un Beşiktaş karşısındaki kaderi de değişmedi. Beşiktaş'a karşı çıktığı 8 müsabakada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Erol Bulut, siyah-beyazlılara karşı galibiyet yaşayamadı.