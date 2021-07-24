Son dakika... Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu resmen açıkladı
Son dakika... Galatasaray, dün görüşmelere başladığını açıkladığı Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR!
?? Galatasaray’a hoş geldin Alexandru Cicaldau! ???? pic.twitter.com/uNtdsWgm9T— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2021
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