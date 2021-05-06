Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçime katılmayacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.
May 6, 2021
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