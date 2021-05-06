Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçime katılmayacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:17
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçime katılmayacak
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Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.

 


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