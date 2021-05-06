Galatasaray Divan Kurulu'ndan yönetime rest: Seçim Mayıs'ta yapılacak!
Galatasaray Divan Kurulu, seçimin iptal kararının dayanaksız olduğunu ve seçimin belirlenen tarihlerde yapılmasının önünde engel olmadığını ifade etti.
Galataasaray Divan Kurulu, Galatasaray Yönetimi'nin seçimi iptal etmesini eleştirdi.
Divan Kurulu seçimin 22/29 Mayıs tarihlerinde yapılabileceğini ifade etti.
İşte o açıklama:
Video Haberler
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- Kimin tutuklandığını biliyor musunuz?
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- Yılmaz ve Salman'dan Hıncal Uluç'a Tarkan göndermesi