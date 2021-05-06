Galatasaray Divan Kurulu'ndan yönetime rest: Seçim Mayıs'ta yapılacak!

Galatasaray Divan Kurulu, seçimin iptal kararının dayanaksız olduğunu ve seçimin belirlenen tarihlerde yapılmasının önünde engel olmadığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 20:17
Galatasaray Divan Kurulu'ndan yönetime rest: Seçim Mayıs'ta yapılacak!
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Galataasaray Divan Kurulu, Galatasaray Yönetimi'nin seçimi iptal etmesini eleştirdi. 

Divan Kurulu seçimin 22/29 Mayıs tarihlerinde yapılabileceğini ifade etti.

İşte o açıklama:


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