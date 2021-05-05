SON DAKİKA| Galatasaray Olağan Genel Kurul'u iptal etti

Son Dakika... Galatasaray'da Seçimli Olağan Genel Kurul iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:17
SON DAKİKA| Galatasaray Olağan Genel Kurul'u iptal etti
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Kulüpten yapılan açıklamada seçimin pandemi nedeniyle iptal edilidiği ve yeni seçim tarihinin 17 Mayıs'ta açıklanacağı ifade edildi. 

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