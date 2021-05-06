Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim iptal edilmişti. Galatasaray, Olağan Genel Kurul'un yeni tarihi hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Hakkında pic.twitter.com/rkICnGIulg— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 6, 2021
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