Son dakika gelişmesi... AKP'den akaryakıt, tütün ve alkollü içecek sektörü için yeni teklif

16 Nisan 2021 Cuma, 16:08

Son dakika gelişmesi... AKP milletvekilleri, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde teminat sistemi uygulanması ile akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

TEMİNAT ALINACAK

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapılacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.