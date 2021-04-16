Son dakika gelişmesi... AKP'den akaryakıt, tütün ve alkollü içecek sektörü için yeni teklif
Son dakika gelişmesi... AKP milletvekilleri akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörleri ile ilgili yeni bir teklifi TBMM'ye sundu.
Son dakika gelişmesi... AKP milletvekilleri, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde teminat sistemi uygulanması ile akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
TEMİNAT ALINACAK
Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapılacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.
Video Haberler
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
En Çok Okunan Haberler
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- HDP iddianamesini iade etti
- Canlı yayında atışma! Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki
- Pankartı bu kez MHP'li isim astı