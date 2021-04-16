Kurumlar vergisine büyük zam Meclis'ten geçti!

16 Nisan 2021 Cuma, 09:09

Hali hazırda %20 seviyesinde bulunan Kurumlar Vergisi'nin 2021'de %25'e yükseltip, 2022'de %23 olarak belirleyen, ücretsiz izin desteğinden yararlanacak sektörleri genişleten kanun TBMM'de kabul edildi.

Ekonomiye ilişkin bir çok başka düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edildi.

Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanacaktı.w

Dün kabul edilen yasa ile %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacak. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLENE GÜNLÜK 50 LİRA

Yasaya göre, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak.

Söz konusu sektörler için düzenleme, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1,500 lira ödeme yapılması anlamına geliyor. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Torba yasada tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasını, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınmasını da içeriyor.

Yasa ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.