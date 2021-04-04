Son dakika gelişmesi... Ankara'da 'uzaktan eğitim' kararı

Son dakika gelişmesi... Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, uzaktan eğitim kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2021 Pazar, 14:08
Son dakika gelişmesi... Ankara'da 'uzaktan eğitim' kararı
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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

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