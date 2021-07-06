Son dakika gelişmesi... AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı mahkemeye gönderildi

Anayasa Mahkemesi'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 16:42
Son dakika gelişmesi... AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı mahkemeye gönderildi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu geçen hafta sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Habertürk'ün haberine göre; AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı, bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


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