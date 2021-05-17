Son dakika gelişmesi... Birleşmiş Milletler toplanıyor
Son dakika gelişmesi... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları üzerine toplanma kararı aldığı bildirildi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler'den Genel Kurul'u toplama kararı geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere Perşembe günü toplanacağı bildirildi.
ÖLÜ SAYISI HER GÜN ARTIYOR
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail'in son saldırılarında Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, yaralı sayısının da bin 235'e çıktığını söylemişti.
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