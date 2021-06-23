Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı'ndan YKS genelgesi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:56

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine '2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Genelgede, ÖSYM Başkanlığı tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın; Cumartesi sabah (10.15-12.30), Pazar sabah (10.15-13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45-17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağının bildirildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şu şekilde sıralandı:

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.