Son dakika... Gülhane Parkı yakınlarında tramvay raydan çıktı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:32

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı. Tramvay elektrik direğine çarparak, direği yola devirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.