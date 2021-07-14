Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdürü yardımcısına şehit eden polis memuru tutuklandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:01

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, kentte görev yapan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuru, meslektaşları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilip, yakalandı.

TUTUKLANDI

Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra Adiliyeye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevine konuldu.

FETÖ OPERASYONLARI DÜZENLEMİŞTİ

Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık operasyonlarının ardından, önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye ‘müdür’ olarak atanmıştı. İstanbul’da görev yaptığı sırada FETÖ’ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı.

ÖZEL HAREKATTAN ÇEVİK KUVVETE ALINMIŞ

Daha önce Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, başka bir ile tayini çıkınca durdurmak istedi.