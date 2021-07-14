Son dakika: HDP ilçe binasına silahlı saldırı
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan A.T.D. (28) gözaltına alındı.
Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. polis tarafından gözaltına alındı. Süphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.
DHA'nın aktardığına göre, şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.
DENİZ POYRAZ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Haziran ayında da İzmir’de Onur Gencer isimli kişi HDP ilçe binasına saldırı düzenlemişti. Saldırıda, Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti.
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