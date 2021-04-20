SON DAKİKA I Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- İkinci el araç almak isteyenlere üzücü haber
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı