SON DAKİKA I Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

20 Nisan 2021 Salı, 08:25

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.