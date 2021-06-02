Son dakika... İsrail'de Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı

İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.

IHA
02 Haziran 2021 Çarşamba, 23:29
Son dakika... İsrail'de Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı
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İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri, 12 yıllık Netanyahu dönemine son verecek bir koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi (Ra’am) tarafından destek verildi.

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