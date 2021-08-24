Son dakika: İstanbul'da bina çöktü
Son dakika haberi... İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde tek katlı bir işyerinde çökme meydana geldi.
İstanbul Küçükçekmece Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan tek katlı işyerinde saat 15.20 sıralarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ŞERİTLE KAPATILDI
Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, çökmenin olduğu alanı şeritle kapattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri de çöken alanda inceleme başlattı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.
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