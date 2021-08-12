Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Yine aynı bölgede çıktı
Sarıyer'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti. Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.
AYRINTILAR GELECEK...
Video Haberler
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
- Pandaların oyunu ilgi topladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Ilıcalı yıllardır jüri yapmak istediği ismi ikna etti
- Erdoğan'ın danışmanından tuhaf 'göçmen' yorumu
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı
- Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu yaşamını yitirdi