Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Yine aynı bölgede çıktı

Sarıyer'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti. Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 16:20
Abone Ol google-news


AYRINTILAR GELECEK... 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler