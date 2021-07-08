Son dakika... İsveç'te paraşüt uçağı düştü

Yerel medyanın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, içinde dokuz kişinin bulunduğu bir uçak Orebro dışında kalkıştan hemen sonra düştü.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 22:10
Son dakika... İsveç'te paraşüt uçağı düştü
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Ortak Acil Kurtarma Koordinasyon Merkezi kurtarma lideri Emil Gustavsson, söz konusu uçağın bir paraşütle atlama uçağı olduğunu belirtti.

İsveç polisi kazayı "çok ciddi" olarak nitelendirirken, açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Polis basın sözcüsü Lars Hedelin'in Expressen'e "tam bir kaza" olarak nitelendirdiği kazada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.


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