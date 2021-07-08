Son dakika... İsveç'te paraşüt uçağı düştü

08 Temmuz 2021 Perşembe, 22:10

Ortak Acil Kurtarma Koordinasyon Merkezi kurtarma lideri Emil Gustavsson, söz konusu uçağın bir paraşütle atlama uçağı olduğunu belirtti.

İsveç polisi kazayı "çok ciddi" olarak nitelendirirken, açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Polis basın sözcüsü Lars Hedelin'in Expressen'e "tam bir kaza" olarak nitelendirdiği kazada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.