Son dakika... İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı.
İzmir'de 6.6'lık depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken artçı sarsıntılar da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini duyurdu.
Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;
"Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."
Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 31, 2020
İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık.
Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.
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