Son dakika... İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı
İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan orman ve makilik yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderes'in Deliömerli bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale başlatıldı.
Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.
Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.
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