Jose Mourinho Roma'nın yeni teknik direktörü olacak

04 Mayıs 2021 Salı, 16:15

Roma Portekizli teknik direktörün gelecek sezondan itibaren takımı çalıştıracağını açıkladı.

Daha önce İtalya'dan Inter'i çalışıtran Mourinho "Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım" dedi.

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