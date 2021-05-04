Jose Mourinho Roma'nın yeni teknik direktörü olacak
SON DAKİKA| Tottenham'dan ayrılan Mourinho takım bulmakta zorlanmadı.
Roma Portekizli teknik direktörün gelecek sezondan itibaren takımı çalıştıracağını açıkladı.
Daha önce İtalya'dan Inter'i çalışıtran Mourinho "Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım" dedi.
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