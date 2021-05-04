Jose Mourinho Roma'nın yeni teknik direktörü olacak

SON DAKİKA| Tottenham'dan ayrılan Mourinho takım bulmakta zorlanmadı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 16:15
Jose Mourinho Roma'nın yeni teknik direktörü olacak
Abone Ol google-news

Roma Portekizli teknik direktörün gelecek sezondan itibaren takımı çalıştıracağını açıkladı.

Daha önce İtalya'dan Inter'i çalışıtran Mourinho "Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım" dedi. 

AYRINTILAR GELİYOR 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler