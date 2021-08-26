Son dakika... Kabil'den ayrılan İtalya’ya ait askeri uçağa ateş açıldı

İtalya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı’ndan ayrılan askeri uçağa ateş açıldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:58
Son dakika... Kabil'den ayrılan İtalya’ya ait askeri uçağa ateş açıldı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren cihatçı Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahid, tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediklerini söylemişti. 

Reuters'ta yer alan habere göre, İtalyan Savunma Bakanlığı kaynakları, Kabil'den ayrılan askeri uçağa ateş açıldığını bildirdi. Kaynaklar, İtalya'ya ait savaş uçağında hasar meydana gelmediğini belirtti.

Uçakta seyahat eden bir İtalyan gazeteci, uçağın yaklaşık 100 Afgan sivili taşıdığını söyledi.


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