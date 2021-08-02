Son dakika: Kabine toplantısı ertelendi
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabinesi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz'dan ay sonuna kadar geçen sürede vaka sayılarının 4 kattan fazla artması, salgın önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Seyahat ve sokak kısıtlamaları ile kapalı mekanlara girişte aşı şartının, ilk kabine toplantısında değerlendirecek seçenekler arasında yer alması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, bugün olması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Anadolu Ajansı da, gece yarısı yayımladığı gündem özetinde kabine toplantısına dair bilgi geçmedi.
Yapılacak ilk toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek.
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