Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu itiraf etti: Emekliler için bu oran konuşulmalı

01 Ağustos 2021 Pazar, 09:33

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

Kavcıoğlu, ''Enflasyonla ilgili piyasa davranışı bozulmuş durumda. Bunun kontrol edilebilmesi için de bütün kurumların ve firmaların bir ortak mutabakatı sağlaması lazım. Enflasyon konusunda Merkez Bankası yalnız kalmış durumda. Sıkı para politikasından hiçbir şekilde taviz vermeden enflasyonun düşürülmesi için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Ama toplumsal mutabakat anlamında bütün odaların bütün diğer etkin kurumların bu konuda çok aktif olması lazım. Bugün piyasada olan fiyatlar enflasyonu doğru biçimde yansıtmıyor'' dedi.

'ÇOK AMA ÇOK AÇIKTIR'

Kavcıoğlu'nun itiraf niteliğindeki açıklamasını köşesine taşıyan gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy,''İlk defa bir Merkez Bankası başkanı/ karar verici enflasyonun yüzde 30’un üstünde olduğunu kabullendi. Yazılı metinde değil de sözlü olarak beyan edilse de, sayın başkanın bu cümlesinin önümüzdeki ücret/maaş artışı görüşmelerinde hukuki bir sonuç doğuracağını altını çizerek dillendirebiliriz. Resmi olarak TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE gibi enflasyon oranlarının, Merkez Bankası tarafından da daha sık verilerle ölçüldüğü/ tahmin edildiği gerçeğiyle yukarıdaki yüzde 30 üzeri bir enflasyon yorumunu artık hukuki bağlamda sentezlemek gerektiği çok ama çok açıktır'' ifadelerini kullandı.

'MASADA BU ORANIN KONUŞULMALI'

Ulusoy, ''Ücret/maaşın yanında, çalışan ve emeklilerin diğer haklarının belirlenmesinde artık masada bu oranın konuşulmasının da tartışmasız bir konu olduğu ortada artık. Zaten üretici fiyatlarındaki artışın yüzde 50’ye dayandığı bir dönemde, yüzde 17’lere demirleyen bir tüketici enflasyonunun piyasanın gerçekleri ile uyuşmaması bu oranı tartışmanın da temelini oluşturuyor'' dedi.

VEYSEL ULUSOY'UN YAZISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ