Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Hayatını kaybeden sayısı 100'e yaklaştı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 20:30
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Hayatını kaybeden sayısı 100'e yaklaştı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 5 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. 

KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi. 

Türkiye'nin 1 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler