SON DAKİKA: Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:57

Kasım ayında Özel Ticaret Sistemine göre dış ticaret dengesi 4,56 milyar dolar açık verdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,91 oranında azalmış, ithalat ise yüzde 12,06 oranında artmıştır. 2020 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre İhracat, yüzde 0,91 azalarak 15 milyar 316 milyon dolar, İthalat, yüzde 12,06 artarak 19 milyar 876 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 6,02 artarak 35 milyar 191 milyon dolar seviyesine yükselirken, İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,1 olmuştur

2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (6 milyar 796 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (6 milyar 472 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 950 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

2020 yılı Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (14 milyar 400 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (3 milyar 71 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 307 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

2020 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 311 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 480 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (851 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

2020 yılı Kasım ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 311 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 480 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (851 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi aşağıdaki tabloda görülmektedir.

2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 408 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 64 milyon dolar) ve Irak (847 milyon dolar) izlemektedir.

2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Almanya (2 milyar 226 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (2 milyar145 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (1 milyar 750 milyon dolar) izlemektedir.

2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (9 milyar 391 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 513 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 80 milyon dolar) izlemektedir.

ÖTS’ye göre 2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 558 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (4 milyar 193 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (3 milyar 107 milyon dolar) izlemektedir"

BAKAN PEKCAN'DAN AÇIKLAMA

Ticart Bakanı Ruhsar Pekcan, açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Pekcan "Kasım ayında Pandemiye rağmen çalışmalarında hız kesmeyen İhracat ailemize teşekkür ederim. Hedeflerimize tek tek ulaşma yolunda azimle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.