Reuters duyurdu... Katar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete girmesi için Taliban'la çalışmaya başladıklarını açıkladı.
Doha'da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşme gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani, Kabil'deki havalimanının yeniden faaliyete geçmesi için Taliban'la çalışmaya başladıklarını duyurdu.
Şeyh Muhammed açıklamayı İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile birlikte Doha'da düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptı.
Reuters Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, Kabil havalimanının işletmek için Taliban ile görüştüklerini ve havalimanının yeniden faaliyete girmesi için olası teknik destek konusunda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi.
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