Son dakika: Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından dolar fırladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrası dolar yükselişe geçti.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:30
Son dakika: Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından dolar fırladı
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türk lirası, Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra TL, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

DOLAR FIRLADI

Dolar/TL , sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle gün içerisinde 8,46'nın üzerini gördü.


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