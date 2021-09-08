Son dakika: Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından dolar fırladı
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrası dolar yükselişe geçti.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk lirası, Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra TL, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.
DOLAR FIRLADI
Dolar/TL , sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle gün içerisinde 8,46'nın üzerini gördü.
Video Haberler
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
- Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı
- 'Adil dünya' diyen Erdoğan'a 'torpil' göndermesi
- İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a: Efsanevi, heykellik...
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- Tamam hayatım İŞKUR elimizde
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- Vaka sayısında endişe veren artış!