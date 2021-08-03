Son dakika... Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangında patlama oldu: Dehşet anları kamerada
Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın çatı katında tadilat sırasında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken, yangında patlama meydana geldi. Dehşet anları ise kameraya böyle yansıdı.
Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi, Yalaz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katında tadilat esnasında yangın çıktı. Alevlerin çatı katını sarması üzerine yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi paniği daha da arttırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının yan binaya sıçramaması için yoğun bir çaba gösterdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın çatısında hasar oluştu.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- Ankara'da korkutan yangın
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- En büyük felaket bu iktidar!
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- İşte bardağı taşıran son damla
- AKP'li belediye başkanından skandal 'yangın' açıklaması