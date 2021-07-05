Son dakika... Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var

Son dakika gelişmesi... İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana geldi. Yaralılar olduğu bildiriliyor.

(DHA)
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:09
Son dakika... Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var
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KÜÇÜKÇEKMECE Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu belirtildi.

Olay yerine ambulanslar sevkedildi. 


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