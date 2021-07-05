Son dakika... Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var
Son dakika gelişmesi... İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana geldi. Yaralılar olduğu bildiriliyor.
KÜÇÜKÇEKMECE Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu belirtildi.
Olay yerine ambulanslar sevkedildi.
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