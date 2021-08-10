Son dakika... Lionel Messi Paris Saint Germain ile anlaştı
Lionel Messi, PSG ile her konuda anlaşma sağladı. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak...
Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint Germain ile anlaşma sağladı.
21 yıllık Barcelona macerasına nokta koyan ve Pazar günü düzenlediği basın toplantısıyla Katalan ekibine gözyaşlarıyla veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu.
Pazar günü takım arkadaşları, ailesi ve Barcelona yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan ve Barcelona'ya veda eden 34 yaşındaki Messi, takımda kalmak için her şeyi yaptığını ve maaşında yüzde 50 indirime gitmesine rağmen yolların ayrıldığını ifade etmişti.
L'EQUIPE AÇIKLADI: PSG İLE ANLAŞTI
Barcelona'ya veda ettiği basın toplantısında da Fransız devi PSG ile görüştüğünü doğrulayan 34 yaşındaki yıldız, Paris ekibiyle her konuda anlaştı.
Fransız basınından L'Equipe'in son dakika olarak duyurduğu haberde Messi, PSG ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun sezon başına 35 milyon Avro maaş alacağı ve sözleşmede birçok bonus maddesinin de bulunduğu yazıldı.
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