Son Dakika! Malatya'da deprem oldu

04 Ağustos 2020 Salı, 18:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Meydana gelen bu depremin ardından saat 18:30'da 4.4 büyüklüğünde, 7.31 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.