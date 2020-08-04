Son Dakika! Malatya'da deprem oldu
AFAD: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Meydana gelen bu depremin ardından saat 18:30'da 4.4 büyüklüğünde, 7.31 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
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