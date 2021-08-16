Marcao ile Kerem Aktürkoğlu birbirine girdi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:08

Giresunspor- Galatasaray maçının 62. dakikasında saha bir anda karıştı. Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, saha ortasında birbirine girdi. Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmaya çalışması gözlendi ve Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları Brezilyalı oyuncuyu zor sakinleştirdi.

FATİH TERİM OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Olayların ardından oldukça duygusal ve sinirli olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı.