Son dakika! Marmara Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00:57'de yerin 9.91 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 01:49
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Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği ifade edilirken olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

ARTÇI SARSINTILAR OLDU

AFAD’ın verilerine göre Marmara Denizi’nde saat 01:06’da 2.9, 01:08’de de 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.



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