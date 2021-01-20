Son dakika: MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

MEB: "8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak"

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 20:36
Son dakika: MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
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