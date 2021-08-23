Son dakika: Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:04

Memur ve memur emeklilerinin yeni zam oranlarını belirlemek için 2 Ağustos’ta başlayan toplusözleşme görüşmelerinde sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Genel hususlar konuşunda uzlaşmaya vardık'' ifadelerini kullandı.

YENİ ZAM ORANLARI

4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında yeni zam oranları, 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını belirtti.



3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Bilgin, ''Sözleşme kapsamında 3 bin 600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor. Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim'' dedi.

FARKLI TEKLİFLERDE BULUNMUŞLARDI

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.