MHK Galatasaray'ın maçına aynı hakemi atadı
SON DAKİKA... MHK Antalyaspor, Galatasaray maçına Galatasaray'ın Trabzonspor maçında da görev alan Mete Kalkavan'ı atadı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maça atanan sonrasında sarı-kırmızılı tarafından tepki gören Mete Kalkavan yeniden Galatasaray maçına atandı.Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça Mete Kalkavan'ı atadı.
MHK daha önce böyle bir kararı Beşiktaş için vermişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiyi yöneten Halil Umut Meler'i 'İstemiyoruz' diye açıklama yapmış ancak ertesi hafta Kasımpaşa maçına da Meler atanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz! pic.twitter.com/1WSqJeEQKh— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 19, 2021
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