Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili olarak "Yüz yüze eğitime yüksek katılımla devam edelim istiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2021 Cuma, 11:17
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bizim elbette önceliğimiz yüz yüze eğitim ancak okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Her ilin kendisine özgü kararlar alınıyor. Emek veren valilere, ekiplere teşekkür ediyorum. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor" diyen Bakan Selçuk, "Okulları açık tutma isteğimize rağmen sağlık öncelik prensibimizden dolayı diğer ülkelere göre okulları daha fazla kapalı tuttuk. Okullarla ilgili takibimiz sürecek, değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor" ifadelerini kullandı.


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