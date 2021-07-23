Son dakika... MSB açıkladı: Kaş açıklarında, içerisinde 45 kişi bulunan tekne battı
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.
Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.
Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Video Haberler
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
- 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti
- Yaptığı hareketle gönülleri kazandı
- Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı
- Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
- Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı
- Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı