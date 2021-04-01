SON DAKİKA... Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 16:00
SON DAKİKA... Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi

AFAD'dan gelen açıklama'da "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



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