SON DAKİKA... Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi
AFAD'dan gelen açıklama'da "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 1, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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