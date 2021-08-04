Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem daha

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:12

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 09:00'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yakaköy'de de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.