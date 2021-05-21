Mustafa Cengiz: Fatih Terim'i düşünmüyorum
Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıkladı.
Mustafa Cengiz "Ben, sevgili Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum" dedi.
Cengiz "Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdurrahim (Albayrak) ve arkadaşlarla beraberdik. Hatırladığım kadarıyla Yusuf (Günay) yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Sonra doğrudan beni hedef alarak bir şeyler dedi. Beni ihsas etti. Aptal olmanız lazım anlamamak için. Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız; gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor. Yapma be sevgili hocam. Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Oğlumu aradın 'Onun için oynayacağız' dedin, 8 kere yenildik. Ben de 'Benim için oynamasın, söyle' dedim" ifadelerini kullandı.
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