SON DAKİKA: ÖSYM, 2021 takvimi belli oldu
ÖSYM'nin, 2021 yılı sınav takvimi belli oldu. Takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.
Buna göre ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubatta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.
Aygün, sosyal medya yaptığı hesabından şu ifadeleri kullandı:
"ÖSYM Başkanı Aygün (Ertelenen sınavlar): "e-YDS 2020/13 ve 2020-YDUS 20 Şubat 2021 tarihinde, 2020-ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021 tarihinde, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021 tarihinde, 2020-DUS/STS 7 Mart 2021 tarihinde, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
"2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim."
Aygün ayrıca, "2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" dedi.
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